12. NHL-Triumph in Folge :  Niederreiter und die Wild bauen Siegesserie aus!

Die Minnesota Wild und die Columbus Blue Jackets liefern sich ein Fernduell um einen NHL-Rekord. Die beiden Teams sind nun bereits seit 12 (Wild) resp. 14 Partien (Jackets) ungeschlagen. Der aktuelle Sieges-Rekord in der Regular Season steht bei 17 Spielen aus der Saison 1992/93, den die Pittsburgh Penguins halten.

In der letzten Nacht gewinnt Minnesota das Heimspiel gegen die New York Islanders mit 6:4. Der Schweizer Nino Niederreiter gibt in der 51. Minute den Assist zum 5:4.

Denis Malgin patzt mit Florida daheim 2:3 n.V. gegen Montreal. Der Stürmer steht nur knapp neun Minuten auf dem Eis. Auch kein Glück hat das Nashville-Trio Josi, Weber, Fiala, das ebenfalls zu Hause mit dem gleichen Resultat gegen Chicago verliert. (rib)

NHL-Resultate:

Buffalo - Boston 2:4

Washington - New Jersey 1:2 n.P.

Ottawa - Detroit 2:3 n.V.

Tampa - Toronto 2:3 n.V.

Florida - Montreal 2:3 n.V.

Nashville - Chicago 2:3

Minnesota - NY Islanders 6:4

Winnipeg - Columbus 3:5

Dallas - Colorado 4:2

Calgary - Anaheim 1:3

Edmonton - Los Angeles 3:1

Arizona - New York 3:6

