0:2-Pleite für Vancouver: Oilers legen Bärtschi und Sbisa flach

In der Nacht auf Samstag dürfen in der besten Eishockey-Liga der Welt zwei Schweizer in die Hosen.

Doch der Abend endet für Sven Bärtschi (24) und Luca Sbisa (26) nicht wie erwünscht: Gegen das zurzeit beste Team im Westen, die Edmonton Oilers, tauchen die Vancouver Canucks mit 0:2.

Das kanadische Duell entscheiden Connor McDavid (32. Minute) und Milan Lucic ins leere Tor) für die Oilers, die damit bereits den fünften Sieg in Serie einfahren.

Flügelspieler Bärtschi darf rund 16 Minuten ran und schiesst zwei Mal aufs Tor. Verteidiger Sbisa wird während knapp 19 Minuten eingesetzt und verteilt zwei Checks.

Die Canucks liegen nach dieser Pleite mit 9 Punkten aus 8 Spielen auf Platz 6 der Western Conference, punktgleich mit den Calgary Flames und den Chicago Blackhawks, welche in der Nacht die New Jersey Devils besiegen. (wst)

Die NHL-Resultate der Nacht

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 0:2

New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 2:3 n.V.

Carolina Hurricanes - New York Rangers 3:2

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 0:1

Calgary Flames - Ottawa Senators 5:2

Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 0:4