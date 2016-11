Deutschland Cup: Eishockey-Nati verspielt Sieg gegen Deutschland!

Im Gegensatz zur Start-Pleite gegen Kanada (0:3) vom Freitag findet die Nati gegen den Gastgeber diesmal den Rhythmus von Beginn weg. Die Schweizer legen entschlossen los, übernehmen das Kommando und behalten auch in den Zweikämpfen die Oberhand.

Der Lohn für die Überlegenheit ist die Führung durch Lausanne-Stürmer Yannick Herren, der nach einem geblockten Schuss schneller reagiert als drei Deutsche und in seinem zweiten Länderspiel sein erstes Tor erzielt.

Etwas aus der Bahn geraten die Gäste, als Enzo Corvi den Deutschen Yasin Ehliz in den Rücken schubst, so dass dieser kopfvoran in die Bande stürzt und verletzt raus muss. Auch für den Davos-Center ist das Spiel zu Ende. Er muss unter die Dusche. Und während Corvis 5-Minuten-Strafe gleicht das biedere deutsche Team per Rebound durch Nicolas Krämmer aus.

Danach braucht die Mannschaft von Patrick Fischer einige Zeit, um wieder den Tritt zu finden. Als sie sich gefangen hat, schiesst ZSC-Stürmer Reto Schäppi den erneuten Führungstreffer.

Aus heiterem Himmel gleicht der Nachbar aus dem Norden im dritten Drittel wieder aus. Nachdem sich Gaëtan Haas mit einem missglückten Hechtsprung einen 2-gegen-1-Konter ermöglicht, erwischt Leonhard Pföderl Goalie Robert Mayer am nahen Pfosten.

Und es kommt noch schlimmer. Gar in Überzahl kassieren die Schweizer den dritten Gegentreffer durch Denis Reul. Dieses Missgeschick lässt sich danach nicht mehr korrigieren. So verlieren die Schweizer ein Spiel, das sie nie hätten verlieren dürfen und stehen bereits vor dem sonntäglichen Spiel gegen die Slowakei als Turnier-Letzter fest.