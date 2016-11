Fehlstart für Eishockey-Nati am Deutschland-Cup

Gegen die mit zwölf KHL-Spielern, darunter die Ex-Berner Derek Roy, Bud Holloway oder Geoff Kinrade, bestückten, starken Kanadier bekunden die Schweizer von Beginn weg Mühe. Doch bei ausgeglichenem Spielerbestand schlägt sich das nicht im Resultat nieder.

Doch als mit Gaëtan Haas erstmals ein Schweizer raus muss, klingelt es im Tor von Tobias Stephan. Dynamo-Moskau-Verteidiger Mat Robinson hämmert die Scheibe von der blauen Linie ins Netz. Und im Mitteldrittel doppeln die Nordamerikaner beim zweiten Schweizer Ausschluss nach. Wieder per Weitschuss. Diesmal ist Kinrade erfolgreich. Erst bei der dritten Strafe schafft es das Team von Patrick Fischer und seinem neuen Assistenten Tommy Albelin einen Gegentreffer zu vermeiden.

Bereits bei der letzten WM in Moskau hatten die Schwächen im Boxplay der Nati das Genick gebrochen. Mit einer Quote von 66,7 Prozent waren die Schweizer in Unterzahl das schlechteste Team des Turniers gewesen.

Obwohl man der Nati, bei der Jeremy Wick, Noah Rod und Yannick Herren ihr Debüt geben, in Sachen Einsatz keinen Vorwurf machen kann, erspielt sie sich kaum Torchancen und bleibt auch im Powerplay wirkungslos. Und als Fischer Goalie Stephan durch einen sechsten Feldspieler ersetzt, erzielt SCB-Meisterschütze Roy das 3:0.