Seit 18 Jahren ist Röbi Sidler in Wetzikon Mädchen für alles. Er macht den Spielern die Wäsche, reinigt ihnen vor jedem Spiel die Helm-Visiere und sorgt auch für ihr leibliches Wohl. Selbst nach den Trainings.

«Fertigprodukte gibt es bei mir keine», sagt der Mann, der am Donnerstag 54 Jahre alt wird und seine ganze Energie dem EHC widmet. «Ich mache Ghackets mit Hörnli, Spaghetti-Bolognese oder Kartoffelsalat und Schinken.»

Sidlers ganze Stolz aber ist sein Tee. Er macht ihn aus Ananas, Papaya, Orangen, verschiedenen Zitronen-Sorten, Ingwer und Honig. «Ich bin ein Tüftler. Verlieren wir, verändere ich stets die Kreation. Einzig Ingwer darf nicht fehlen, der macht stark. Fehlt er, wird reklamiert. Die Jungs glauben an den Tee.»

Auch die Gegner kommen in den Genuss des Getränks. Doch aufgepasst: Vor dem Cup-Hit gegen Davos sagt Sidler: «Dem HCD mache ich natürlich einen schlechteren Tee. Ich werde die Davoser nicht vergiften, aber etwas mehr Zucker gebe ich schon dazu.»

Sein Getränk nimmt Sidler auch mit an die Auswärtsspiele. «In Chur gibt es den einzigen Tee, den man trinken kann. Andere geben sich kaum Mühe, lassen ihn nicht richtig ziehen oder kochen – wie in Frauenfeld – einfach Eistee auf. So etwas mute ich nicht einmal dem Gegner zu.»

In Wetzikon nennen sie Sidler FBI-Röbi. «Ich will Ordnung in der Kabine. Wer sein Duschtuch nicht richtig aufhängt oder die Schuhe nicht ordentlich platziert, wird mit 20 Franken gebüsst.» Von einem Spieler bekam Sidler einen Helm mit FBI-Logo. «Ziehe ich den an, wissen die Jungs, was es geschlagen hat.»

Sidler, 1999 Vizeweltmeister an der Grill-WM in Wil SG, durfte einmal beim ZSC schnuppern. Sein Traum? «Ich hoffe auf ein NLA-Angebot.» Zuerst aber soll der HCD eliminiert werden. «Dann serviere ich den Spielern Filet im Teig», verspricht Sidler.