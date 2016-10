Swiss Ice Hockey Cup: Gewinnen Sie Tickets fürs Achtelfinale

Bei folgenden Spielen können Sie mit etwas Glück live dabei sein:

- SC Langenthal - HC Lugano am Dienstag, 25.10. um 19.45 Uhr

- GCK Lions - HC Davos am Dienstag, 25.10. um 20.00 Uhr

- Olten - Zug am Mittwoch, 26.10. um 19.45 Uhr

Beantworten Sie folgende Frage:

Wie heisst der amtierende Cup-Sieger?

A) SC Bern

B) ZSC Lions

Zur Teilnahme schreiben Sie ein Mail an gewinnen@ringier.ch mit dem Betreff «Hockey Cup», der richtigen Lösung, für welches Spiel Sie Tickets gewinnen wollen, sowie Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer.

Teilnahmeschluss ist heute um 23.59 Uhr.