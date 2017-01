Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in der Schweiz haben. Die Teilnahme am Gewinnspiel «Swiss Ice Hockey Cup / Verlosung Trikots» ist nicht an einen Kauf gebunden.

Die Ringier AG verlost unter allen Teilnehmern am Swiss Ice Hockey Cup am 5. Januar 2017 je ein Trikot des EHC Kloten und ein Trikot des Lausanne HC.

Teilnahmeschluss ist der 5. Januar 2017. Die Gewinner werden im Januar 2017 per Losverfahren ermittelt und anschliessend benachrichtigt, resp. der Gewinn wird an die angegebene Adresse gesendet. Damit geht das Risiko am Sachpreis auf den Gewinner über. Der Gewinn kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name, Vorname und Wohnort im Falle eines Gewinns publiziert werden dürfen.

Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Daten durch Ringier AG für Marketingzwecke verwendet werden können. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte, ausgenommen an Personen, die bei der Durchführung des Gewinnspiels involviert sind.

Ringier AG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ohne Vorankündigung zu verkürzen, zu verlängern, abzuändern oder abzusagen, wenn die Umstände dies erfordern. Weiter behält sich Ringier AG vor, Personen ohne Angabe von Gründen vom Gewinnspiel auszuschliessen, wenn Unstimmigkeiten vorliegen, falsche Angaben gemacht wurden oder wenn der Verdacht auf technische Manipulation besteht. Ringier AG übernimmt keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel, insbesondere nicht für den Verlust von Daten oder für technische Fehler bei der Datenübertragung. Ringier AG haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die im Zusammenhang mit dem Gewinn entstehen. Allfällige mit dem Gewinn entstehende Kosten, Steuern oder andere Abgaben gehen zu Lasten des Gewinners. Es ist schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Bedingungen einverstanden. Mitarbeiter von Ringier AG und deren Tochtergesellschaften sowie Angehörige dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme ausgeschlossen.