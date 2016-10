+++Live ab 19.45 Uhr: EHC Olten vs EV Zug+++

Der EHC Olten ist das einzige NLB-Team, das einen der zwei Ausländer-Posten an einen Verteidiger vergeben hat. Und es scheint, als hätte Sportchef Köbi Kölliker (63) in Norwegen eine Trouvaille ausgegraben: Den Kanadier Curtis Gedig.

Der 25-Jährige überzeugte bei Stjernen in Fredrikstad in der höchsten norwegischen Liga mit 52 Punkte (26 Tore, 26 Assists) in 43 Spielen! Und auch in Olten trumpft Gedig auf, führt die interne Skorerliste mit 4 Toren und 14 Assists an.

Der Verteidiger bringt sich gerne in der Offensive mit ein, wechselt sich da manchmal zwischen Genie und Wahnsinn ab. Gegen Zug sinnt Gedig mit seinen Teamkollegen auf Rache. Denn im letztjährigen Cup-Sechzehntelfinal führten die Oltner lange 1:0 gegen den EVZ, schieden dann aber mit einer knappen 2:3-Niederlage aus. Obs heute besser läuft?

Verfolgen Sie den Achtelfinal-Knaller ab 19.45 Uhr auf BLICK im exklusiven Livestream!