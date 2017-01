Keine Sperre für Zug-Rüpel Johann Morant Droht heute in Genf Selbstjustiz?

Johann Morant (30) hat sich schon einige Schandtaten geleistet. Einige Müsterchen? In einem Testspiel brach er 2011 als Neuling beim SC Bern ZSC-Captain Mathias Seger mit einem Faustschlag das Jochbein, später in den Playoffs prügelte er seinen Zürcher Gegner Cyrill Bühler in den Nacken und schubste dann einen Linienrichter weg, was ihm eine Sperre einbrachte. Letze Saison attackierte er den Davoser Gregory Sciaroni übel. Intern wurde ihm beim EVZ auch schon die Leviten gelesen.

Doch im letzten November wurde er wegen eines Checks gegen den Kopf von Servette-Schwede Johan Fransson für vier Partien gesperrt. Und am Montag gegen die Genfer (3:2 n.V.) wurde der Franzose gleich zweimal auffällig.

Erst erwischte er Noah Rod mit einem Knie-gegen-Knie-Check und dann biss er Will Petschenig (BLICK berichtete). Servette-Coach Chris McSorley sagte entsetzt: «Vielleicht ist Morant ein Kannibale und wollte ihn fressen.»

Doch weder der Kniestich noch die Bissattacke brachten ihm (bisher) eine Sperre ein. So kann der Zug-Verteidiger heute Abend im Cup-Halbfinal – ausgerechnet in Genf – spielen. Und wer die kanadisch geprägte Mentalität von Servette kennt, muss Selbstjustiz befürchten. «Morant muss irgendwann an der Kasse vorbei», heisst es aus dem Lager der Genfer.

Kandidaten für eine Abrechnung hat es im Team von McSorley genug. Zum Beispiel der rücksichtslose Stürmer Tim Traber, Rod, der Morants Attacke glücklicherweise ohne Knieverletzung überstand und spielbereit sein sollte, der bärtige Verteidiger-Koloss Eliot Antonietti, der nach neun Spielen bei Ajoie gereade rechtzeitig zurück in Genf ist oder auch Biss-Opfer Petschenig. Morant, der Hobby-Kampfsportler, muss auf alles gefasst sein. Da kann man nur hoffen, dass die Partie nicht ausartet und die Schiedsrichter Didier Massy und Andreas Koch den Überblick behalten.