Eishockey-Cup: Gewinnen Sie Tickets für Wetzikon-Davos

Am Mittwoch, 28. September ist es so weit: In der Eishalle Wetzikon (Anpfiff 19.45 Uhr) gastiert der HCD zum Cup-Knüller beim EHCW. Und die Tickets gehen weg wie warme Semmel. Wir haben noch welche und verlosen 3x2 Stehplätze und 2x2 Sitzplätze.

Mitmachen ist einfach! Beantworten Sie folgende Frage:

Welches Team warf den HC Davos 2015 im Sechzehntel-Final sensationell aus dem Cup?

A) EHC Winterthur

B) EHC Dübendorf

Zur Teilnahme schreiben Sie ein Mail an gewinnen@ringier.ch mit dem Betreff «Hockey Cup», der richtigen Lösung, sowie Ihrem Namen, Adresse und Telefonnummer.

Teilnahmeschluss ist der 22. September 2016 um 23.59 Uhr.

