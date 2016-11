HCD kassiert 2 Tore in 7 Sekunden Servette steht in den Cup-Halbfinals

Alle. Sagt Arno Del Curto erst auf die Frage, wie viele Stammspieler er in Genf schonen wird. Dann lacht er. «Nein. Wir machen keine solchen Spässe im Viertelfinal. Das wäre respektlos gegenüber Servette und ausserdem sinnlos.» Ob er wirklich alle Stammkräfte nach Genf mitnehmen wird, will Del Curto am Tag vor dem Spiel nicht sagen. «Möglich, dass Ambühl, Lindgren oder Dino Wieser eine Pause bekommen, falls notwendig.»

Einmal werde er den Cup gewinnen, versprach Del Curto anlässlich des Zweitrunden-Spiels in Wetzikon (5:2) mit einem Augenzwinkern. «Vielleicht ja schon in diesem Jahr.»

Dazu müsste der HCD aber erst mal an Servette vorbei. Und Chris McSorley nimmt keinen Wettbewerb auf die leichte Schulter. Ein Erfolg kann beiden Teams nur guttun: Am letzten Wochenende in der Meisterschaft gingen sowohl Servette als auch Davos zweimal leer aus.