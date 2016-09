Eishockey-Cup live ab 19.30 Uhr! :  Erwischt es auch heute einen Grossen?

Der Cup lebt! Heute kommen wieder viele Amateur-Hockeyaner zum Spiel ihres Lebens.

Und wir erinnern uns: Vor einem Jahr schmiss der «kleine» EHC Dübendorf den Rekordmeister HC Davos sensationell schon in der ersten Runde raus.

Wer sorgt dieses Jahr für die grosse Überraschung? Wackelkandidaten gibts einige. Allen voran die in dieser Saison noch sieglosen SCL Tigers, die im Wallis bei NLB-Klub Visp ran müssen. Ein Cup-Out könnte für Trainer Scott Beattie auch das Out an der Bande bedeuten. Es steht enorm viel auf dem Spiel heute Abend.

Und ein paar Kilometer weiter abwärts kommts im Rhonetal zeitgleich zu einem zweiten Cup-Schocker. Martigny fordert Fribourg – und an der Gottéron-Bande gibt Larry Huras sein Debüt. Nicht auszudenken, sollte Friborug bei der Huras-Premiere straucheln.

Nebst den Tigers und Fribourg sind heute mit Servette, Biel, Kloten, Ambri und Zug fünf weitere NLA-Klubs im Einsatz.

Mit dem BLICK-Konferenz-Ticker sind Sie in allen Stadien live dabei! Ab 19.30 gehts los!

Der Cup-Dienstag im Überblick:

19.30 Uhr: Düdingen Bulls - Servette

19.45 Uhr: Red Ice Martigny - Fribourg

19.45 Uhr: EHC Visp - SCL Tigers

20.00 Uhr: HC Star Forward - Biel

20.00 Uhr: EHC Frauenfeld - Kloten

20.00 Uhr: GCK Lions - Ambri

20.00 Uhr: Winterthur - Rapperswil-Jona Lakers

20.15 Uhr: EHC Wiki-Münsingen - EV Zug