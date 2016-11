Cup-Viertelfinal in Langenthal im Livestream :  Nach Lugano soll nun Kloten dran glauben

+++EIN TRIKOT DES SC LANGENTHAL ODER DES EHC KLOTEN GEWINNEN? HIER GEHTS ZUR VERLOSUNG!+++

Es waren einmal zwei unbekannte Hockeyspieler. Sie wuchsen nur wenige Kilometer voneinander entfernt im kanadischen London (Ontario) auf, trafen sich 2008/09 in Dänemark bei den Herning Blue Fox und sorgten für Verzückung mit ihren Goalgetter-Qualitäten. Dann sicherte sich Olten die Dienste von Brent Kelly und Jeff Campbell, wo sie ebenfalls das Eis rockten: Kelly mit 106 (!) Skorerpunkten in 59 Spielen, Campbell schaffte 90.

Das rief den SC Langenthal auf den Plan. Geschäftsführer Gian Kämpf und der damalige Sportchef Reto Kläy (heute EVZ) warben das Duo ab. Doch damit traten sie eine Welle der Aggressionen los. «Es war eine emotionale Zeit», erinnert sich Kämpf. «Die Derbys zwischen den beiden Klubs sind sowieso immer aufgeheizt.»

Und dann trafen ausgerechnet Langenthal und Olten im Playoff-Viertelfinal aufeinander. Aus Fairness-Gründen wollten die Klubs die Transfers eigentlich noch unter Verschluss halten, doch der Wechsel der Ausländer drang an die Öffentlichkeit.

Olten-Anhänger waren darüber dermassen entrüstet, dass auf der Geschäftsstelle in Langenthal nebst bitterbösen Mails sogar Morddrohungen eingingen! «Einmal hatte ich sogar eine unter dem Scheibenwischer», sagt Kämpf. Die Langenthaler Klubführung wagte sich damals nur noch mit Polizeischutz an die Duelle nach Olten.

Den Spielern selbst war nicht bewusst, was sie mit diesem Wechsel-Entscheid auslösen würden. «Wir wollten einfach zusammen weiterspielen und wurden uns mit Langenthal einig», erklärt Kelly, «zum Glück konnten wir damals kein Deutsch, wir verstanden nicht, was die Fans uns von der Tribüne zuriefen.» Die Kanadier hätten nie gedacht, dass die Fans durchstarten würden.

Und auch nicht, dass sie wohl den Rest ihrer Karriere zusammen verbringen würden. Das Happy End des Märchens: Am Montag verlängerte das Duo gemeinsam seinen Vertrag beim SC Langenthal um zwei weitere Saisons bis 2019.

Für Spieler in ihrem Alter – Campbell ist 35, Kelly wird am 1. Dezember 35 – eine Wertschätzung. Die Kanadier sind die Identifikationsfiguren des Klubs, «unsere DNA sozusagen», so Kämpf.

In bisher jedem Spiel und jedem Einsatz spielten Campbell und Kelly in der gleichen Sturmlinie! «Uns gibts nur im Doppelpack», sagt Campbell schmunzelnd. «Die Chemie in unserer Linie mit Captain Stefan Tschannen stimmt einfach», schwärmt Kelly. «Wir kennen uns auswendig, sind gedanklich allen einen Schritt voraus im Spiel.» Das wollen sie auch heute im Cup-Viertelfinal sein. Nach Lugano soll nun Kloten dran glauben.