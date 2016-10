Der Cup-Achtelfinal weckt beim HC Lugano böse Erinnerungen. Vor zwei Jahren scheiterten die Tessiner am SCB. Im letzten Jahr rasselten sie mit Nothelfer Christian Wohlwend an der Bande gar gegen einen B-Ligisten aus dem Wettbwerb. 2:3-Pleite bei den Lakers. Heute (19.45 Uhr exklusiv im Livestream auf BLICK) will nun Langenthal die Millionarios ärgern.

«Eine Serie gegen sie könnten wir nicht gewinnen. Ein Spiel aber schon», ist Goalie Marco Mathis überzeugt. Und Stürmer Jeffrey Füglister doppelt nach: «Wir können frei aufspielen, der Druck liegt total bei ihnen.»

Die Oberaargauer wissen, wovon sie reden. Im letzten Jahr brachten sie den grossen SCB ins Wanken, führten 2:0 und verloren am Ende unglücklich 2:3. Jetzt will der SCL im dritten Jahr nach der Cup-Wiederbelebung erstmals in den Viertelfinal. «Das wird ein riesiges Spiel. Wir werden rausgehen, Spass haben und kämpfen», so Mathis.

Der SCL ist im Strumpf, hat fünf Spiele in Serie gewonnen. Beeindruckend ist vor allem das Powerplay des NLB-Dritten, der sagenhafte 42,86 Prozent (18 Tore in 12 Spielen!) seiner Überzahlchancen verwertet hat.