World-Cup-Final: Kanadier verdienen doppelt so viel wie Josi und Co.

Das von Ralph Krueger, dem ehemaligen Schweizer Nati-Coach und jetzigen Fussball-Präsidenten (Southampton), gecoachte Team Europa hat beim World Cup of Hockey in Toronto, einem eigenwilligen, aber hochklassigen WM-Turnier mit den NHL-Stars, Grosses geleistet. Die aus acht Nationen zusammengewürftelte Mannschaft mit den Schweizern Roman Josi, Mark Streit, Nino Niederreiter und Luca Sbisa steht nach Siegen gegen die USA, Tschechien und Schweden im Final.

Doch dort haben sie in der Best-of-3-Serie einen Gegner von einer anderen Dimension vor sich: Kanada. Dabei haben sich die Europäer im ersten Spiel durchaus achtlich geschlagen, nur 1:3 verloren. Doch man hat den Eindruck, dass gegen die Gastgeber mehr als ehrenvolle Niederlagen kaum möglich sind. Ein Sieg von Josi & Co. heute Nacht (2 Uhr, live auf Sport 1) wäre ein Wunder.

Wie gross die Übermacht der Ahornblätter ist, zeigt auch ein Blick auf die Lohnliste: Die 23 Stars mit Captain Sidney Crosby im Zentrum verdienen in der kommenden Saison 178 Millionen Dollar (derzeit knapp 173 Mio. Franken), im Schnitt also 7,74 Mio. Das europäische Multi-Kulti-Team kann zwar ebenfalls warm essen, kommt aber nur auf 83 Mio. Dollar (3,6 Mio. pro Kopf). Dabei haben die drei Deutschen Tobias Rieder, Christian Ehrhoff und Dennis Seidenberg, der für eine Million bei den New York Islanders unterschreiben dürfte, noch keinen Vertrag für die kommende Saison.

Angesichts der kanadischen Übermacht bleibt Krueger nichts anderes übrig, als seine besten Kräfte zu forcieren: Allen voran Josi. Der Berner stand im ersten Spiel fast 25 Minuten auf dem Eis. Inzwischen ist jedem in der NHL klar, dass der 26-Jährige zu den besten Verteidigern der Welt gehört und mit 4,25 Mio. pro Jahr unterbezahlt ist. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Josi, als er 2013 einen 7-Jahresvertrag über 28 Mio. Dollar bei den Nashville Predators unterschrieb, eine Serie von Hirnerschütterungen hinter sich hatte und mit dem Kontrakt bis 2020 auf der sicheren Seite stand.

Die NHL-Löhne der World-Cup-Finalisten

Kanada

Jonathan Toews (Chicago) 13,8

Shea Weber (Montreal) 12,0

Ryan O’Reilly (Buffalo) 11,0

Sidney Crosby (Pittsburgh) 10,9

Corey Perry (Anaheim) 10,0

Steven Stamkos (Tampa Bay) 9,5

Ryan Getzlaf (Anaheim) 9,25

Claude Giroux (Philadelphia) 9,0

Patrice Bergeron (Boston) 8,75

Drew Doughty (Los Angeles) 7,45

Carey Price (Montreal) 7,0

Braden Holtby (Washington) 7,0

Angelo Pietrangelo (St. Louis) 7,0

Joe Thornton (San Jose) 6,75

Mikkel Boedker (Dä, San Jose) 6,2

Logan Couture (San Jose) 6,0

Corey Crawford (Chicago) 6,0

Matt Duchene (Colorado) 6,0

John Tavares (NY Islanders) 6,0

Brent Burns (San Jose) 5,8

Jay Bouwmeester (St. Louis) 5,6

Brad Marchand (Boston) 5,0

Marc-Edourd Vlasic (San Jose) 4,25

Jacob Muzzin (Los Angeles) 4,0

Total 178,05 Millionen Dollar

Team Europa

Anze Kopitar (Sln, Los Angeles) 14,0

Andrej Sekera (Slk, Edmonton) 6,5

Marian Gaborik (Slk, Los Angeles) 6,08

Frans Nielsen (Dä, Detroit) 5,25

Zdeno Chara (Slk, Boston) 5,0

Jaroslav Halak (Slk, NY Islanders) 4,75

Mats Zuccarello (No, NY Rangers) 4,5

Roman Josi (Sz, Nashville) 4,25

Mark Streit (Sz, Philadelphia) 4,0

Marian Hossa (Slk, Chicago) 4,0

Luca Sbisa (Sz, Vancouver) 3,1

Jannik Hansen (Dä, Vancouver) 3,0

Tomas Tatar (Slk, Detroit) 2,75

Nino Niederreiter (Sz, Minnesota) 2,67

Thomas Vanek (Ö, Detroit) 2,6

Thomas Greiss (De, NY Islanders) 2,0

Leon Draisaitl (De, Edmonton) 0,92

Philip Grubauer (De, Washington) 0,75

Pierre-Edouard Bellemare (Fr, Philadelphia) 0,725

Christian Ehrhoff (De, ohne Verein) -

Dennis Seidenberg (De, ohne Verein) -

Tobias Rieder (De, Arizona, ohne Vertrag) -

Total 83,045 Millionen Dollar