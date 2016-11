SC Bern profitiert von Riesen-Bock des Finnen-Goalies

Der Schweizer Meister bleibt in der Champions League ungeschlagen: Im Achtelfinal-Rückspiel in Jyväskylä kontrolliert der SCB Partie und Emotionen, hält mit robustem Körperspiel dagegen und lässt in der Defensive lange Zeit nichts anbrennen.

Klar – Randeggers früher Führungstreffer (4. Spielminute) setzt die Finnen zusätzlich unter Druck, trotzdem setzen sie nicht sofort alles auf eine Karte, dafür ist der SCB in der Vorwärtsbewegung zu gefährlich.

Nach einem überstandenen Unterzahlspiel zu Beginn des letzten Drittels nutzt Lasch eine temporäre Orientierungslosigkeit in der finnischen Abwehr und markiert das 2:0.

Die Entscheidung? Nein. JYP legt danach die taktischen Fesseln ab und reagiert mit einer heftigen Tempoverschärfung. Im Powerplay schafft der letztjährige Lausanner Hytönen den Anschlusstreffer, drei Minuten später erzielt Salmio den Ausgleich. Der SCB wankt.

Dann aber doch die Entscheidung: JYP-Torhüter Tuokkola spielt die Scheibe nach einem Ausflug in die Spielfeldecke an die Torumrandung, Ebbett staubt ab – 3:2 für den SCB. Ein Riesenbock des Keepers.

Der geht danach vom Eis, aber mit sechs Feldspielern und der Brechstange reichts nur noch für den Ausgleich durch Suomela. Geschafft.

Der SCB zieht mit dem Gesamtskore von 6:5 in den Viertelfinal ein. Gegner? HV71 Jönköping oder Sparta Prag.