Nullnummer in der Champions League :  ZSC beisst auf Granit

Für ZSC-Coach Hans Wallson gibt es im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen das südschwedische Spitzenteam Växjö Lakers ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: 2015 hatte er im Playoff-Final gegen die Mannschaft von Jung-Coach Sam Hallam (37) mit Skelleftea verloren, im letzten Frühling hingegen das Duell im Halbfinal gewonnen.

Die Zürcher, bei denen der in Ungnade gefallene Luca Cunti zum dritten Mal in Folge überzählig ist, übernehmen zu Beginn gegen den defensiv ausgerichteten Vierten der SHL die Initiative, brechen sich dann aber den Rhythmus mit zwei desolaten Powerplays. Danach beissen sie bei der starken Defensive auf Granit.

So wird die interessante Partie zum ausgeglichenen Geduldsspiel. Kurz vor der zweiten Pause entgehen die Gastgeber in Unterzahl bei einem Pfostenschuss von Linus Fröberg und einer Rettungstat von Goalie Lukas Flüeler nur um Haaresbreite einem Gegentreffer.

Auch im letzten Abschnitt lassen sich die beiden Keeper nicht mehr bezwingen. So kommen die besten Spieler auf dem Eis, Flüeler und sein Gegenüber Joacim Eriksson, beide zu einem Shutout. Die Entscheidung fällt in einer Woche in Schweden. Eine Auswärtstor-Regel wie im Fussball gibt es nicht.