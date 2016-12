NLA-Schlusslicht im Halbfinal Fribourg rettet die Schweizer

Der SCB scheitert in Tschechien, der ZSC in Schweden. Nur Fribourg-Gottéron, das NLA-Schlusslicht, übersteht die Viertelfinals in der Champions Hockey League: 3:2-Heimsieg gegen Vitkovice Ostrava.