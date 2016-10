Champions Hockey League

Pilsen - LUGANO 3:3 (Hinspiel 1:4)

Lugano lässt im tschechischen Pilsen nichts anbrennen. Das 4:1-Polster aus dem Hinspiel vor einer Woche verwaltet das Shedden-Team problemlos. Für den Vize-Meister netzen Zackrisson (10.), Hofmann (27.) und Sannitz (48.) ein, Keeper Manzato muss sich von Lev (8.), Kodytek (31.) und Svoboda (neun Sekunden vor dem Ende!) bezwingen lassen. Kleiner Schreckmoment am Ende des zweiten Drittels: Martensson bleibt nach einem Pulpan-Check gegen den Kopf kurz benommen liegen, kann aber weiterspielen. In den Achtelfinals trifft Lugano auf den Sieger des Duells ZSC Lions – Grizzlys Wolfsburg. Die Löwen haben das Hinspiel in Deutschland mit 4:1 für sich entscheiden können.