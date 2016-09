SC Bern trifft auf die Bullen – ZSC Lions muss gegen Wölfe ran

Erstmals haben sich alle sechs Schweizer Klubs für die K.o.-Phase der Champions Hockey League qualifiziert. In Helsinki steigt am Montagmittag die Auslosung der 1/16-Finals.

Der SC Bern misst sich in der nächsten Runde mit RB Salzburg, die ZSC Lions spielen gegen Wolfsburg, Lugano reist ins tschechische Pilsen.

Davos muss in den Norden zu den Schweden aus Linköping, die Zuger bekommen die Eisbären Berlin vorgesetzt und Fribourg duelliert sich mit den Slowaken aus Kosice.

Die Playoff-Partien mit den Hin- und Rückspielen finden jeweils an den Dienstagen am 4. und 11. Oktober statt. Überstehen alle Schweizer die Runde der letzten 32, würde es in den Achtelfinals zum Direktduell zwischen Lugano und den ZSC Lions kommen. (rib)