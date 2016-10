HCD-Goalie war Stift bei Linköping :  Bewährt sich Van Pottelberghe im Test gegen Ex-Klub?

Als dem HC Davos der schwedische Klub Linköping als Gegner des Sechzehntelfinals in der Champions League zugelost wurde, dachte Joren van Pottelberghe (19) zunächst an einen Witz. «Die Chancen waren ja so klein», sagt der HCD-Goalie mit einem vorfreudigen Grinsen. Denn: Im Nachwuchs von Linköping verbrachte Van Pottelberghe die letzten drei Saisons in «Ausbildung».

Der Zuger entschied sich noch vor seinem 16. Geburtstag, nach Schweden zu wechseln, um am angestrebten Fortschritt unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten zu können. «Ich wollte aufs Hockey setzen, dafür war dies der richtige Entscheid», erklärt er.

Talent und Fokus haben ihm nun diese einmalige Chance beschert, seine Weiterentwicklung beim HCD vorantreiben zu können. «Das ist ein Glücksfall, auf den ich hingearbeitet habe», sagt der Torhüter, der sich die Arbeit mit Gilles Senn (20) teilt.

Wer von den beiden Jung-Goalies im Hin- und Rückspiel (11. Oktober) gegen Linköping im Tor steht, entscheidet HCD-Trainer Arno del Curto jeweils am Matchtag. «Aber es wird so oder so ein Erlebnis», weiss Van Pottelberghe.

Seinen Kumpels aus Schweden, Gabriel Carlsson (21) und Vilmos Gallo (20), hat er geraten, sich warm anzuziehen – wegen den kühlen Temperaturen in Davos natürlich.