Gute Ausgangslage in der Champions Hockey League :  Kein Sieger zwischen dem SCB und Prag im Viertelfinal-Hinspiel

Man wolle ein europäisches Spitzenteam sein, sagte Berns Captain Martin Plüss vor dem Hinspiel des CHL-Viertelfinals gegen Sparta Prag. «Mit unserem Kader können wir die Tschechen schlagen», so der 39-Jährige.

Dieses Unterfangen misslingt zwar, trotzdem erarbeitet sich der Schweizer Meister beim 1:1 gegen den Sechsten der Tschechischen Liga eine gute Ausgangslage.

Der SCB zeigt eine starke Leistung, lässt sich auch durch einen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Nach 25. Minuten gehen die Mutzen in Rückstand. Jaroslav Hlinka, der von 2002 bis 2004 und in der Saison 2005/06 für Kloten stürmte, schiesst die Gäste mit einem Hammer von der blauen Linie in Führung.

Doch nur 147 Sekunden später gleicht Ramon Untersander nach einem Zucker-Pass Arcobellos aus.