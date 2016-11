Gute Ausgangslage fürs Rückspiel :  Fribourg mit Remis in Finnland

KalPa Kuopio – Fribourg 1:1

Champions Hockey League ist nicht NLA-Meisterschaft, doch die Probleme von Gottéron bleiben auch gegen die Finnen von KalPa Kuopio die gleichen: Sie haben Mühe, sich gefährliche Torchancen zu erarbeiten, «der direkte Zug aufs Tor fehlt», sagte Trainer Larry Huras schon nach der 2:4-Niederlage in Davos. Und tauchen sie dann mal vor dem gegnerischen Tor auf, kommt auch noch Ineffizienz im Abschluss hinzu.

An der Powerplay-Schwäche hätte Huras gerne in der Nati-Pause in den Trainings gearbeitet, so aber versuchen es seine Spieler im Live-Unterricht gegen die Finnen. Diese aber sind es, die ein Überzahlspiel zur Führung verwerten.

Doch Gottéron – mit Ersatzkeeper Dennis Saikkonen (23, Sz/Fi) im Tor – übt sich in Geduld, das zahlt sich aus: Wenige Minuten vor Schluss gleicht Julien Sprunger aus und verschafft seinem Team so eine überraschend gute Ausgangslage für das Rückspiel.