Captain mit Hattrick :  Fribourg auf dem Sprung(er) in die Halbfinals

Julien Sprunger steuert zu diesem überraschend klaren Sieg einen Hattrick bei. In der NLA der Topskorer seines Teams, überzeugt der Stürmer auch auf der internationalen Bühne. Da vergisst man schon beinahe, dass die Fribourger am letzten Dienstag noch eine 1:8-Klatsche in Lugano gefasst haben.

Im tschechischen Ostrava überrumpeln sie den Achtplatzierten der Extraliga. Vitkovice findet besser ins Spiel, doch Fribourg geht durch Yannick Rathgeb in Führung. Auch auf den zwischenzeitlichen Ausgleich haben die Saanestädter eine Antwort parat, Flavio Schmutz trifft zum 2:1.

Über lange Phasen zeigt insbesondere Goalie Benjamin Conz eine starke Leistung. Und dann folgt der mehr als überzeugende Auftritt Sprungers: Mit drei Toren – eines davon im Powerplay – schiesst der Captain sein Team zu einer sensationellen Ausgangslage für die Halbfinal-Quali. Das Rückspiel findet am nächsten Dienstag in Fribourg statt.