Auch Lugano als Gruppensieger in den CHL-Playoffs

Der EVZ, Fribourg, Davos, der SCB und den ZSC Lions ziehen am Dienstag allesamt als Gruppensieger in die Sechzehntelfinals der Champions-Hockey-League ein. Dies setzt Lugano gegen die Adler aus Mannheim etwas unter Zugzwang.

Vor 4826 Fans in der Resega gehen die deutschen Gäste in der 10. Minute durch Wolf in Führung. Und auch im zweiten Drittel macht Mannheim mächtig Dampf. Die Tore aber erzielen die Bianconeri. Erst ist es Bertaggia, der mit einer Einzelaktion aus dem Nichts den Ausgleich erzielt (30.). Dann steht Brunner richtig – und schon führt Lugano mit 2:1 (36.). Kurz vor Ablauf des zweiten Drittels aber stehts wieder 2:2. Der Torschütze für die Adler: MacMurchy (40.).

Im dritten Abschnitt gehen die Adler in Front. Kink trifft für die Gäste (43.). Drei Minuten später muss Vauclair nach einem harten Check auf der Bahre vom Eis getragen werden. Und als alles nach einem Adler-Sieg aussieht, trifft Zackrisson 58 Sekunden vor der Schlusssirene noch zum 3:3 und schiesst Lugano in extremis in die Playoffs.

In der 3-gegen-3-Verlängerung erzielt letztlich Klasen den entscheidenden Treffer für Lugano und sichert somit auch dem letzten Schweizer Team den Gruppensieg. (wst)