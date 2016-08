Benefiz-Spiel von Josi und Streit in Bern

Hilfe – Schon bevor er in die Kabine geht, schaut sich Patent-Ochsner-Sänger Büne Huber nach einer «Anziehhilfe» um. Er findet sie in SCB-Materialwart Fräne Kehrli. Büne «Die Wand Gottes» Huber sagt vor dem Anpfiff ehrfürchtig: «Ich habe Angst, dass heute mein letztes Stündli schlägt.» Doch dann überrascht der Goalie mit starken Paraden.

Material – Komiker René Rindlisbacher kämpft nicht nur beim Anziehen mit der Ausrüstung, kurz vor dem Anpfiff hat der Goalie Materialprobleme: Die Beinschoner sind zu gross. Auch Schwinger Chrigel Stucki hat Sorgen, bis seine Schlittschuhe bequem sitzen. «Mir tun die Füsse schon jetzt grausam weh», sagt der Brocken vor dem Anpfiff. NHL-Star Mark Streit weiss warum: «Die sind zu weich für dein Gewicht.»

Geheimwaffe – Streit hat für sein Team noch kurzfristig Christoph Bertschy (Iowa, AHL) aufgeboten, «statt nur zuzuschauen ist er jetzt unsere Flügelfräse». Die richtige Geheimwaffe in seiner Auswahl ist aber Schwinger Käser. Eben erst noch am Eidgenössischen, rockt der 19-Jährige die PostFinance-Arena in Bern – und schiesst einen Hattrick! «Das macht mich schon stolz», sagt Käser. Auch Chrigel Stucki trifft.

Streithähne – Matthias Sempach, der Schwinger im Team von Nashville-Star Roman Josi, macht hauptsächlich physisch auf sich aufmerksam. Zunächst legt er Goalie Reto Berra (Florida) auf den Rücken, als sich Yannick Weber (Nashville) dann an Sempach rächen will, ergreift er die Flucht. Josi stellt noch das letztjährige Gerangel mit Stucki nach – und hat immer noch wenig Chancen.

Speed – Bei einem Skills-Spiel wird die Schussgeschwindigkeit einiger auserwählten Schützen gemessen. Den schärfsten Schuss hat Yannick Weber mit 148 Stundenkilometern. Da überrascht Sempach mit 124 Km/h und Ex-Verteidiger Edgar Salis mit 124 Stundenkilometern. Der ZSC-Sportchef mahnt vor dem Spiel Schiri Willi Vögtlin: «Nicht wieder parteiisch sein.» Spielplanmacher Vögtlin wendet sich lieber den Ex-Missen Linda Fäh, Dominique Rinderknecht und Nadine Vinzens zu. «Wegen ihnen sind wir hier.»

Sieg – Streits Auswahl gewinnt 8:7, der Ausgleich fällt erst nach dem Schlusspfiff. Man einigt sich auf ein entscheidendes Penaltyschiessen – mit dem Streit-Team als Sieger. Und auch da versenkt Käser eiskalt. Der zweite erfolgreiche Penaltyschütze des Streit-Teams ist Bertschy. Für Josis Auswahl trifft nur Baker.

Treffer – Einen unvergesslichen Abend verbringen auch die beiden BLICK-Gewinner Michaela Pfeuti (Team Josi) und Marco Sommer (Team Streit). Sie treffen vor dem Anpfiff exklusiv die beiden NHL-Stars und können sich mit ihnen in Ruhe unterhalten. Sommer bekommt in der Garderobe den Platz neben Streit – und trifft zum 4:2. «Vor dem Spiel war ich schon ziemlich nervös», gesteht Sommer, immerhin sind unter den 3500 Zuschauern über 40 Fans von ihm. Der gesamte Erlös dieses Duells geht zugunsten des Gewaltpräventions-Projekts «chili» des Schweizerischen Roten Kreuzes.

Frauenpower – Von den Frauen schiessen Ex-Miss Linda Fäh (Team Streit) und Rodel-Weltmeisterin Martina Kocher (Team Josi) je ein Tor. Fäh glaubt aber nur dank gütiger Mithilfe von Goalie Rindlisbacher, bei dem sie sich artig mit drei Küsschen bedankt.