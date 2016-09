Krueger, Josi & Co. am World Cup of Hockey

Am Samstag beginnt in Toronto der World Cup of Hockey.» «Der was, bitte?», dürfte mancher fragen. Denn das Turnier, das so etwas wie eine NHL-WM ist, war als Nachfolger des Canada Cups nach den zwei Ausgaben 2004 auf Eis gelegt worden.

Jetzt wird der World Cup wieder aus der Mottenkiste geholt. Ob es auch damit zusammenhängt, dass bei Olympia 2018 in Pyeongchang erstmals seit 1998 möglicherweise keine NHL-Spieler mehr dabei sein werden?

Im Gegensatz zu den letzten beiden Ausgaben dürfen neben den sechs Grossen Kanada, USA, Russland, Schweden, Finnland und Tschechien nicht mehr zwei Kleine mitspielen. Slowakei und Deutschland waren 2004 nicht konkurrenzfähig: 6 Spiele, 6 Pleiten, 8:28 Tore.

Schweizer Nati nicht dabei

Deshalb kommt auch die Schweizer Nati – die Nummer 7 der Weltrangliste – in Toronto nicht zum Handkuss. Stattdessen dürfen unsere Stars Roman Josi, Mark Streit, Nino Niederreiter und Luca Sbisa in einem zusammengewürfelten Team Europa auflaufen.

Gecoacht wird die Mannschaft von einem, der sich inzwischen sonst um Fussball kümmert: Dem ehemaligen Schweizer Nati-Coach und jetzigen Southampton-Präsidenten Ralph Krueger. Kann der Deutsch-Kanadier eine Einheit formen und wird sich hier jemand mit diesem Team identifizieren können?

Nach Pleiten gegen das Team Nordamerika, der Talent-Auswahl mit Auston Matthews (ex ZSC), die das Feld komplettiert, gewannen Josi & Co. den letzten Test gegen Schweden 6:2.

Am World Cup geben Superstars wie Sidney Crosby oder Alex Owetschkin ihr Stelldichein, sportliche Qualität sollte gewährleistet sein. Doch der Reiz des Canada Cups, bei dem in den 80er-Jahren mit den kanadischen NHL-Profis und den sowjetischen Staatsamateuren Welten aufeinander prallten, wird kaum mehr erreicht werden können.

World Cup of Hockey in Toronto

Samstag, 17. September

USA – Europa, Sport1 21.30

Sonntag, 18. September

Tschechien – Kanada , 02.00

Russland – Schweden, Sport1 21.00

Montag, 19. September

Nordamerika – Finnland, 02.00

Tschechien – Europa, Sport1 21.00

Dienstag, 20. September

Russland – Nordamerika, 02.00

Schweden – Finnland, Sport1 21.00

Mittwoch, 21. September

Kanada – USA, 02.00

Schweden – Nordamerika, Sport1 21.00

Donnerstag, 22. September

Kanada – Europa, Sport 1 02.00

Finnland – Russland, 21.00

Freitag, 23. September

USA – Tschechien, 02.00

Sonntag, 25. September

Halbfinal 1, Sport1 01.00

Halbfinal 2, Sport1 19.00

Mittwoch, 28. September

Final, Spiel 1, Sport1 02.00

Freitag, 29. September

Final 2 , Spiel 2, Sport1 02.00

Sonntag, 2. Oktober

Evtl. Final 3, Sport1 01.00