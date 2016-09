1:3 gegen Kanada :  Josi, Streit und Co. verlieren erstes Final-Spiel

Team Europa steht nach Spiel 1 im Final des World Cup of Hockey mit dem Rücken zur Wand. In der Nacht auf heute setzt es in Toronto gegen Gastgeber Kanada eine 1:3-Niederlage ab. Brad Marchand (3.), Steve Stamkos (14.) und Ex-Lugano-Star Patrice Bergeron (49.) treffen für den Favoriten.

Dem Slowaken Tomas Tatar gelingt zwar der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2, aber zu mehr reicht es Team Europa trotz guter Leistung nicht. «Zu viel Risiko in falschen Momenten» und «dass wir zu wenig aus unseren Chancen gemacht haben», sieht Europa-Coach Ralph Krueger als Gründe für die Pleite.

Verteidiger Roman Josi bekommt einmal mehr die meiste Eiszeit, steht während über 24 Minuten auf dem Feld und feuert fünf Schüsse aufs Tor von Kanada-Goalie Carey Price. Mark Streit spielt rund 18 Minuten, Stürmer Nino Niederreiter bringt es auf 11:29 Minuten Einsatzzeit. Abwenden können sie die Niederlage nicht.

Für die nächste Partie ist Ex-Nati-Coach Krueger dennoch optimistisch: «Es war ein Spiel, aus dem wir die Zuversicht mitnehmen können, dass Kanada für uns schlagbar ist. Ich bin mir sicher, dass wir stark kämpfen werden in Spiel 2.»

Eine Sieg ist für die Europäer Pflicht. Bei einer weiteren Niederlage würde sich Kanada in der Nacht auf Freitag zum zweiten Mal den World Cup holen. (soa)