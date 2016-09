Der nächste YB-Knall: Auch Buhmann Siegenthaler muss gehen!

Gespenstisch war die Stimmung beim gestrigen YB-Heimspiel gegen Olympiakos. Die Berner Fans merkwürdig ruhig, ihr Plakate auffallend bissig. Im Zentrum des Fan-Aufstands stand Urs Siegenthaler, der Verwaltungsrat und Leiter der YB-Sportkommission. Er gilt als Drahtzieher des Bebens, das bei YB keinen Stein mehr auf dem anderen hält. «Hou ab!», fordern die Fans auf Plakaten. Oder: «Siegenthaler, du bisch so fäusch wie dini Haar».

BLICK folgerte im heutigen Kommentar, dass Siegenthaler nicht mehr tragbar sei. Und tatsächlich: Gemäss «Bund» tagte inzwischen der Verwaltungsrat und beschloss, dass Siegenthaler abtreten soll.

Das YB-Beben begann am Dienstag mit einem dilettantischen YB-Communiqué, welches die Trennung von Sportchef Fredy Bickel und CEO Alain Kappeler umschrieb und zugleich die neue Ausrichtung andeutete. Etwa so: YB muss Geld sparen, wird künftig darum vermehrt auf den Nachwuchs setzen und verzichtet darauf, sich am übermächtigen FC Basel zu messen.

Diese Bombe wurde zwei Tage vor dem Europa-League-Spiel gegen Olympiakos geworfen. Von der eigenen Klubführung auf das Team und die Fans, die während dem Spiel schwarzen Rauch aufsteigen liessen.

Der Einschlag hat YB in den Grundfesten erschüttert. Trainer Adi Hütter ist angepisst, die Fans sind aufgebracht, die Spieler verunsichert, die Sponsoren höchst beunruhigt, die Offiziellen des Klubs hypernervös.

Jetzt wurde gehandelt: Der Basler Urs Siegenthaler aus der Hauptstadt gejagt. So wenigstens ist der jetzige Stand der Information. Noch hat YB den Beschluss nicht offiziell bestätigt.

Klar ist: Die Young Boys sehen alt aus. Der Klub ist am Boden und steht vor einer Zerreissprobe.