BLICK-Voting: Wer ist der beste Sport-Kommentator?

Schrille Frisur und auffällige Outfits zählen hier für einmal nichts. Oftmals kennen die TV-Zuschauer nicht einmal die Gesichter der Kommentatoren.

Hingegen sind die teilweise unverwechselbaren Stimmen für viele untrennbar mit der jeweiligen Sportart verknüpft. Ein Tennis-Match ohne Stefan Bürer oder eine Männer-Abfahrt ohne Matthias Hüppi? Undenkbar! Und beim Nati-Spiel erwartet man unweigerlich die Stimme und die frechen Sprüche von Sascha Ruefer.

Natürlich gibt es auch jene, die in einer Doppelrolle glänzen. Hüppi, Ruefer und Jann Billeter finden sich vor der Kamera und hinter dem Mikrofon gleichermassen wohl. Deswegen stehen sie nach der Moderatoren-Wahl auch bei den Kommentatoren noch einmal zur Auswahl.

Es gibt fast unzählige Kommentatoren, welche die Masse an Sport-Events abdecken. Deshalb bieten wir Ihnen hier nur eine Auswahl der präsentesten Schnurris an.

