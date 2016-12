Das grosse BLICK-Voting :  Wer ist der beste Sport-Experte?

Leicht haben es die Sport-Experten am TV nicht. Wir wünschen uns von ihnen messerscharfe Analysen und dass sie uns mit Witz in die Geheimnisse ihre jeweiligen Sports einführen.

Doch der Grat ist schmal zwischen Analyse und Floskeln dreschen. Zwischen einem gelungen Witz und Sprücheklopferei.

Sicher ist: Die Flut von Experten ist nicht wegzudenken aus dem TV. Bei einem Kunstturnwettkampf ohne Experten verstehen wir nur Bahnhof. Und auch beim Fussball gehört die Halbzeitanalyse halt einfach dazu.

Doch wer hat uns den Sport am besten erklärt? Wer aus unserer Auswahl kommt bei Ihnen am besten an? Stimmen Sie ab!