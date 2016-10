Zweiter Klitschko-Kampf abgesagt: Wladimir erst 2017 wieder im Ring

Was für ein Hin und Her in der Boxwelt!

Nach der ins Wasser gefallenen Revanche zwischen Herausforderer Wladimir Klitschko und Titelverteidiger Tyson Fury schien alles aufgegleist für das Duell zwischen Klitschko und dem Australier Lucas Browne.

Aber nix da! Jetzt fällt auch dieser Fight ins Wasser, wie die «Bild»-Zeitung weiss.

«Wladimir hat sich eine Muskel-Zerrung in der Wade zugezogen. Nichts Schlimmes, er muss nur ein paar Tage kurz pausieren», wird Klitschko-Manager Bernd Bönte zitiert.

«Wenn wir schon einen fertigen Kampfvertrag hätten, hätte er am 10.12. auch boxen können. Es ist besser, dass sich Wladimir jetzt richtig erholt. Er hat sich jetzt zweimal vergeblich auf Tyson Fury vorbereitet.»

Der Rückkampf zwischen dem Ukrainer und Fury musste kurzfristig abgesagt werden, nachdem Fury positiv auf Kokain getestet wurde und der Brite selbst von Depressionen berichtete. Danach legte er den WBO- und WBA-Titel nieder.

In der Folge war von einem Dezember-Kampf in Hamburg zwischen Klitschko und dem des Dopings überführten Browne die Rede.

Mit der jüngsten Absage steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Klitschko nun im Frühjahr 2017 gegen den noch ungeschlagenen englischen IBF-Champion Anthony Joshua antritt. (fan)