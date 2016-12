«Ich wünsche dir nur das Beste» :  Box-Fan Xhaka drückt Joshua die Daumen

Anthony Joshua (27) hat ein grosses Ziel vor Augen. Er will sich im kommenden April im Londoner Wembley-Stadion vor einer Rekord-Kulisse mit dem mehrfachen Box-Champion Wladimir Klitschko (40) duellieren.

Damit das Spektakel aber über die Bühne gehen kann, muss der Brite zuerst seinen IBF-Weltmeistertitel verteidigen. Er steigt am Samstag gegen den Amerikaner Eric Molina (34) in Manchester in den Ring.

Dabei kann er auch auf die Unterstützung eines Schweizer Fussball-Stars zählen. «Gunner-Granit» Xhaka drückt dem bekennenden Arsenal-Fan per Video-Botschaft auf seinem Facebook-Profil die Daumen: «Hallo AJ, ich wünsche dir nur das Beste für Samstag. Bis bald, mein Freund. Bye-bye.»