Erster Kampf nach Haye-Pleite :  Kobra Gjergjaj siegt wieder

Gewünscht hat sich Arnold «The Cobra» Gjergjaj (32) die Rückkehr nicht. Aber der Schweizer Schwergewichtler macht das Beste daraus. Sieben Monate nach der bitteren Niederlage gegen Ex-Weltmeister David Haye (36) in der Londoner O2-Arena beisst die Kobra wieder in Basel zu. Gegen Jasmin Hasic (28) gibts am Samstagabend keine Diskussion: In der vierten Runde schickt er Hasic ein erstes Mal zu Boden, eine Runde später gibt der Bosnier verletzt auf – technischer K.o.!

Für den Basler ist es der 30. Sieg im 31. Profikampf (22 K.o.). «Zur Wiedergutmachung reicht das für mich noch nicht», sagt Gjergjaj. Zu sehr schmerzt die Haye-Pleite noch, die so klar war, dass statt weiteren Auslands-Fights der Schritt zurück in die Schweiz nötig wurde. Und dafür ist auch Aufbaugegner Hasic trotz zuvor nur einer Profiniederlage nicht gefährlich genug.

Zum Aufwärmen für 2017 reichts – im neuen Jahr soll der Angriff auf einen nächsten grossen Fight folgen. Mit einem neuem Coaching-Team – sein bisheriger Trainer Angelo Gallina will sich auf den Job des Mangers beschränken – und auch dank ein bisschen mehr Masse: Die Kobra hat zugelegt. Mit 112 Kilo ist 1,97-m-Mann Gjergjaj gegen Hasic fünf Kilo schwerer als beim Duell mit Haye.