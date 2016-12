Boxing Day Bern: Alain Chervet glänzt gegen Tansanier Norfat

Lokalmatador Alain Chervet (26) sorgt am Boxing Day in Bern für das Glanzlicht. Der Super-Leichtgewichtler besiegt den favorisierten Tansanier Emilio Norfat (27) durch technischen K.o. in der 4. Runde. Unter den Augen seines Onkels – Box-Legende Fritz Chervet (74) – gelingt ihm damit der 13. Sieg im 15. Profikampf (2 Unentschieden).

Chervet dominiert den Fight von der 1. Runde an. Mit einer Temposteigerung sichert sich der Berner aus Zollikofen bereits in der zweiten Runde einen 20:18 Vorsprung auf den Score-Cards. Der Tansanier lässt zwar seine Klasse aufblitzen und beweist, dass er der stärkste Gegner in der noch jungen Profi-Karriere des Berners ist.

Doch in der 3. Runde schickt Chervet seinen Gegner mit einem rechten Haken ein erstes Mal auf die Bretter. In der Folge schlägt Chervet blitzschnelle Serien, die dem Afrikaner keine Chance mehr lassen. Nach 2:50 Minuten der 4. Runde steht der TKO-Sieg des Schweizers fest. (U.A.)