«Beispielloses Ausmass» :  Mehr als 1000 russische Athleten in Doping-Skandal verwickelt!

Die Sport-Welt blickt heute Mittag nach London, wo Professor Richard McLaren im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA die neusten Erkenntnisse rund um den russischen Doping-Skandal präsentiert.

Dieser bringt schockierende Fakten zutage. Demnach sollen über tausend russische Athleten von systematischer Doping-Vertuschung profitiert haben.

Namen werden (vorerst) keine genannt. Es soll sich aber um Athleten handeln, die an den Olympischen Sommerspielen in London 2012, an Olympia 2014 in Sotschi und an der Leichtathletik-WM 2013 auf Medaillenjagd gegangen sind.