Nadine Zumkehr versilbert ihr Karriere-Ende

Einen schöneren Karriere-Abschluss als das Endspiel der World-Tour-Finals in Toronto (Ka) hätte sich Nadine Zumkehr (31) wohl nicht wünschen können. Ausser vielleicht, dass es Gold statt Silber geworden wäre.

Doch gegen die deutschen Olympiasiegerinnen von Rio, Laura Ludwig (30) und Kira Walkenhorst (25), war für die Schweizerinnen nichts zu holen. Walkenhorst hatte gegenüber Joana Heidrich (24) die Nase am Block vorn. Und trotz einer starken Defense-Leistung von Zumkehr bewies auch Ludwig in der Abwehr, warum sie diese Saison so viele Titel holten. Die Deutschen hatten auf viele Varianten der Schweizerinnen eine Antwort parat.

Nach 41 Minuten und 18:21, 16:21 war ihr letztes Spiel für Zumkehr vorbei. Für diese Silber-Medaille gibts noch 50 000 Dollar obendrauf – und von den Siegerinnen innige Umarmungen für die emotionale Schweizerin. Zumkehr unter Tränen: «Es war eine grossartige Zeit und ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe.» (N.V.)