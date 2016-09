Beachvolley-Nr. 1 Alexei Strasser klagt Verband an & beendet Karriere

Es kriselt schon lange bei den Beach-Männern. Zwischen dem Top-Duo Alexei Strasser/Nico Beeler, Cheftrainer Markus Egger sowie Beach-Direkor Philippe Saxer gabs bereits nach dem Saisonauftakt eine Aussprache.

Strasser kommt mit Egger nicht zurecht. «Seine passive Art funktioniert nicht mit mir, das wirkte an Turnieren fast schon demotivierend.» Strasser spricht Probleme offen an. «Doch je mehr ich sagte, desto mehr wurde ich aufs Abstellgleis geschoben. Das war ein erschreckendes Gefühl.» Der Zürcher wird als unbequemer Spieler abgestempelt.

An der Heim-EM in Biel im Juni schafft es dann kein Männer-Duo in die K.o.-Runde. Ein nächstes Krisengespräch folgt. «Ich forderte Mut zur Veränderung bei den Teams und der Trainerbesetzung für den Continental Cup», sagt Alexei. Doch nichts passiert. Die letzte Chance zur Olympia-Quali verstreicht ungenutzt.

Plötzlich taucht Strasser auf den Turnier-Einsatzplänen nicht mehr auf. Neue Team-Konstellationen werden versucht. Es wird angedeutet, dass man nicht mehr mit ihm plant. «Ich fühle mich rausgeekelt», sagt er.

Deshalb tritt die Schweizer Nummer 1 zurück. Das technische Wissen spricht Strasser ­Egger nicht ab, aber: «Er ist kein Krisenmanager, besitzt keine Führungsqualitäten und hat keine Kämpfermentalität.»

Beach-Direktor Saxer verteidigt den Verband: «Unser Grundsatz ist, dass wir gute Rahmenbedingungen für die Athleten schaffen. Die Leistung erbringen, müssen sie aber selber.» Dass es nicht für jeden so passt, sei nachvollziehbar.

Saxer betont, dass man die Feedbacks der Spieler ernst genommen und aufgearbeitet hat. «Wir werden Umstrukturierungen vornehmen, damit es besser funktioniert.»

Von Eggers Fachkompetenz im technischen und taktischen Bereich ist er überzeugt. «Die Ressourcen sollen optimal eingesetzt werden, um bei den Männern in den nächsten Jahren den Anschluss an die Spitze wieder zu schaffen.» Genau darum sorgt sich Strasser.