Hawks kassieren zweite Saison-Niederlage

92:95! Atlanta verliert nach dem 116:123 gegen die Los Angeles Lakers zum zweiten Mal in Serie. Und das ausgerechnet gegen die Washington Wizards. Diese kommen in ihrem vierten Spiel zum ersten Sieg. Beim Saisonauftakt haben Sefolosha und Co. die Wizards noch in Schach halten können (114:99).

Der erfolgreichste Skorer Washingtons ist mit 28 Punkten Bradley Beal. Bei den Hawks kommt Thabo Sefolosha (26:40 Minuten Einsatzzeit) auf fünf Zähler.

Die zweite Saisonniederlage setzt es auch für die Golden State Warriors ab. Kevin Durant (27 Punkte) und Co. unterliegen auswärts den Los Angeles Lakers 97:117.

Einen - für seine Verhältnisse - schwachen Abend zieht dabei Steph Curry (13 Punkte) ein. Der Warriors-Superstar trifft keinen seiner zehn Dreier-Versuche. Zuvor hat er in 157 Spielen in Serie stets mindestens einen Dreier im Korb untergebracht.