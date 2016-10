Clint Capela steht vor seinem NBA-Durchbruch

Clint Capela steht vor seiner dritten NBA-Saison. Kam der 22-jährige Genfer in seinem ersten Jahr nur zu Teileinsätzen, war er in der Saison 2015/2016 fester Bestandteil der Houston Rockets und durfte von 80 möglichen Spielen 77 Mal ran (35 Mal von Beginn an).

Houston-Reporter Jonathan Feigen sagte dem «SRF» im April: «Er kann ein solider Spieler in dieser Liga werden. Es ist möglich, dass Dwight Howard den Klub wechselt und Houston dann einen neuen Stamm-Center braucht. Capela wächst in diese Rolle hinein.» Und genau das ist nun eingetroffen: Superstar Dwight Howard wechselte im Juli zu den Atlanta Hawks. Der 30-Jährige wird damit Teamkollege vom zweiten Schweizer in der NBA, Thabo Sefolosha.

Zur neuen Saison könnte nun Capela diese entscheidende Center-Rolle bei den Rockets einnehmen. In der Sommerpause legte der 2,08m-Riese rund fünf Kilogramm zu, wirkt deutlich kräftiger und wird von «ESPN» unter den besten Ausländern der NBA auf Rang 12 geführt – noch vor Dirk Nowitzki, Dennis Schröder oder Marc Gasol. Auch Teamcaptain James Harden setzte sich in der Vergangenheit vermehrt für die Förderung des jungen Schweizers ein.

Es scheint alles gerichtet für eine tolle, 68. NBA-Saison. (ajf)