NBA: Hawks-Sefolosha glänzt mit Saisonrekord gegen die Bulls

Thabo Sefolosha (32) verdient sich seine Brötchen in der NBA vor allem mit seinen Defensivqualitäten.

Gegen die Chicago Bulls macht der Waadtländer in Diensten der Atlanta Hawks aber eine Ausnahme und brennt ein wahres Offensiv-Feuerwerk ab: Sefolosha versenkt acht seiner neun Würfe aus dem Feld und kommt so am Ende auf 20 Punkte – persönlicher Saisonrekord.

Dass er bei aller Angriffs-Lust das Verteidigen nicht vernachlässigt, beweist Sefolosha mit drei Ballgewinnen und einem Block. Am Ende zwingen die Hawks die Bulls mit 115:107 in die Knie.

Statistisch nicht ganz so spektakulär verläuft der Abend des Genfers Clint Capela (12 Punkte, 5 Rebounds). Der Rockets-Center sorgt mit einem Alley-Oop und einem blitzsauberen Block aber doch für zwei Glanzlichter.

Harden ➡️ Capela to start this game! https://t.co/YbT29Tdsmt — Houston Rockets (@HoustonRockets) 2013-07-22 14:22:09.0

Clint Capela rises for the emphatic rejection on ESPN! #NBARapidReplay https://t.co/pn4NiVBE9L — NBA (@NBA) 2013-07-22 14:22:09.0

Houston siegt im Texas-Duell gegen Mitfavorit San Antonio mit 101:99. (cmü)