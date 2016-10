Chicago Cubs in den World Series: Angst vor dem «Fluch der Ziege»!

Wartet ihr Lieblingsteam schon länger auf einen Titel? Schon seit Jahren? Oder gar Jahrzehnten? Kein Sorge: Sie müssen sich nicht als Loser fühlen. Denn das, was die Fans der Chicago Cubs durchmachen, sprengt alles Vorstellbare. Der Baseball-Klub hat seit 1908 keinen Pokal mehr in die Höhe stemmen können. Das sind für die vielen Anhänger 107 Jahre warten, verlieren und leiden.

Aber aufgepasst: Dies könnte sich nun ändern! Der Verein steht endlich wieder einmal in den World Series. So nennen die Amerikaner das Endspiel (Best-Of-Seven) der Baseball-Meisterschaft. Dort trifft man auf die Cleveland Indians.

Die Cubs sind dabei leicht favorisiert - wenn da nicht ein Fluch wäre...

Die Geschichte geht so: Beim letzten Endspiel 1945 durfte Chicago-Fan Billy Sianis nicht ins Stadion, weil er eine Ziege dabei hatte. Die Begründung der Klubführung war einfach: «Sie stinkt!» Dabei hatte Murphy, so der Name der Ziege, sogar eine Eintrittskarte. Doch das nützte nichts. Daraufhin verfluchte ihr Herrchen den Verein: auf das er nie mehr einen Titel gewinnen sollte!

Der Fluch hielt lange, erst 2015 schien ein Ende möglich. Da standen die Cubs im Halbfinale und hofften auf mehr. Doch gegen die New York Mets war kein Kraut gewachsen, man verlor mit 0:4. Der überragende Spieler dabei hiess - so wie damals die Ziege - Murphy, Daniel Murphy. Spätestens da war «The Curse of the Billy Goat» wieder in aller Munde.

Jetzt hat Chicago eine neue Chance. Auf den Titel und das Ende des «Fluchs der Ziege».

Der Guttmann-Fluch: Benfica kann nicht mehr siegen

1962 verlangte der damalige Benfica-Coach Bela Guttmann eine Prämie. Die wäre wohlverdient gewesen, konnten doch die Lusitaner auch dank ihm zwei Europapokal-Triumphe in Folge feiern. Der Verein blieb aber hart: nix da! Die Konsequenz: Guttmann trat zurück und fluchte: «Ohne mich wird Benfica in hundert Jahren kein europäisches Finale mehr gewinnen!» Sein Ärger entpuppte sich im laufe der Jahrzehnte als echter Fluch. Von acht Endspielen gewann Benfica kein einziges mehr.

Der Sports-Illustrated-Fluch: Ja nicht aufs Cover!

Das US-Magazin «Sports Illustrated» ist in Nordamerika für viele Kult. Bei Sportler löst aber eine Anfrage für eine Cover-Story eher ein mulmiges Gefühl aus. Weshalb? Weil gleich mehrere Athleten, welche sich für die Titelseite ablichten liessen, danach Pech hatten. Verletzungen, Niederlagen-Serien oder andere Hiobsbotschaften folgten. Ach ja: Die «Sports Illustrated» tippte in ihrer Prognose die Chicago Cubs als Meister 2016. Auch das noch, werden diese sich sagen...