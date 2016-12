Bachmann, Svindal & Co. :  Diese Sport-Stars feiern Weihnachten und Geburtstag

Frau Bachmann, müssen wir Mitleid mit Ihnen haben?

Ramona Bachmann: Nein, weshalb fragen Sie?

Weil Sie an Weihnachten Geburtstag haben.

Im Gegenteil, das ist doch super. Als Fussballerin bin ich oft unterwegs, an Weihnachten bin ich aber immer Zuhause. Deshalb ist es ideal, dass ich am 25. Dezember Geburtstag habe und so jeweils mit der ganzen Familie feiern kann.

Hat es Sie als Kind nie gestört, dass Sie so nur einmal pro Jahr Geschenke erhielten?

Ich habe immer zweimal Geschenke erhalten: Am 24. die für Weihnachten und am 25. die für meinen Geburtstag.

Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten und Geburtstag?

Zusammen mit meiner Familie und meiner Freundin Camille in der Schweiz.

Anfang Dezember haben Sie Ihren Wechsel von Wolfsburg zu Chelsea bekannt gegeben. Wann starten Sie in London?

Ich werde voraussichtlich am 8. Januar nach London reisen.