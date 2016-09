NFL-Superstar Tom Brady sitzt seine Sperre im sonnigem Italien ab

Während die New England Patriots schon mitten in der neuen NFL-Saison stecken, weilt ihr gesperrter Star-Quarterback Tom Brady (39) gerade mit Ehefrau Gisele Bündchen (36) in Italien. Das Paar wurde beim Essen im Restaurant Aurora auf Capri gesehen und nun sind Bilder der beiden beim Sünnelen aufgetaucht.

Doch für einmal zieht nicht Model Bündchen, sondern Footballer Brady alle Blicke auf sich. Komplett nackt und nur mit einem kurzen Tuch bewaffnet entspannt er sich auf dem Liegestuhl. Seine Liebste zeigt sich leider nicht ganz so freizügig.

Brady kann auch die letzte Zwangspause seiner 4-Spiele-Sperre, die er wegen seiner Verwicklung in den «Deflate-Gate» absitzen muss, getrost geniessen. Sein Team ist ohne ihn mit drei Siegen in die Regular Season gestartet.

Zuletzt gewannen die Patriots gleich mit 27:0 gegen die Houston Texans. Ersatz-Quarterback Jacoby Brissett, normalerweise sogar nur dritte Wahl hinter Brady und dem verletzten Jimmy Garoppolo, gelang dabei mit einem Sprint über 27 Yards der längste Touchdown eines Patriots-Quarterbacks seit 40 Jahren. (soa)