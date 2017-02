Geklautes Brady-Trikot :  Jetzt schaltet sich die texanische Polizei ein

Es ist ein eigentlich unvorstellbares Szenario.

Die ganze Welt blickt nach Houston, wo der wohl verrückteste Super Bowl aller Zeiten eben zu Ende gegangen ist. Alle feiern Tom Brady, den Quarterback der New England Patriots, den Helden des Abends, der am Spielfeldrand seine Liebsten, Model-Frau Gisèle Bündchen und Mutter Galynn, in die Arme schliesst.

Just in diesem Moment wird ihm noch im Stadion (!) das Trikot entwendet. «Es war eben noch da. Ich weiss genau, wo ich es hingelegt habe.» Aber auch einen Tag später ist das wohl begehrteste Stück Stoff Amerikas noch immer unauffindbar. Es bleibt spurlos verschwunden.

Nun schaltet sich die Polizei, namentlich die «Texas Rangers», ein. Vize-Gouverneur Dan Patrick findet deutliche Worte: Er wolle nicht, dass in den Geschichtsbüchern stehe, dass Tom Bradys Trikot in Texas gestohlen wurde.

Auch die National Football League unterstützt die Ermittlungen der Polizei. Fortsetzung folgt. (rab)