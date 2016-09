Neue NFL-Saison: Hymnen-Zoff, Superstar-Sperre und ein Schweizer

1. Wann gehts los?

In der Nacht auf Freitag eröffnet Titelverteidiger Denver gegen Vorjahresfinalist Carolina die NFL-Saison. Ein Knaller! Noch nie kam es im ersten Spiel der Saison gleich zur Super-Bowl-Revanche. Die übrigen Spiele werden am Sonntag (ab 19 Uhr MEZ) und Montag ausgetragen. Die Playoffs beginnen am 7. Januar 2017, der Super Bowl steigt am 5. Februar in Houston.

2. Die Denver Broncos haben im Februar den Super Bowl gewonnen. Wie stehen die Chancen auf eine Titelverteidigung?

Richtig schlecht. Superstar-Quarterback Peyton Manning ist nach seinem zweiten Super-Bowl-Triumph zurückgetreten. Nun war Manning letzte Saison zwar bloss ein Schatten seiner selbst, aber die Broncos haben es gleichzeitig nicht geschafft, den Vertrag mit seinem designierten Nachfolger Brock Osweiler (zu Houston) zu verlängern. Darum gehen sie nun mit Trevor Siemian als Starter in die Saison, einem völlig unbeschriebenen Blatt. Immerhin dürfte die Denver-Defense wieder zu den Besten der Liga gehören. Aber ob das noch einmal reicht? Zweifelhaft.

3. Okay, Manning ist also weg. Aber da ist ja noch Tom Brady von den New England Patriots. Was ist mit dem zweiten Superstar-Quarterback?

Nun, zuerst einmal nicht viel. Brady ist nämlich für die ersten vier Spiele der Saison gesperrt, weil er vor zwei Jahren gemeinsam mit den Balljungen angeblich dafür gesorgt haben soll, dass die Bälle zu wenig Luft hatten, um ihm einen besseren Griff zu ermöglichen. Letztes Jahr hat der 40-Jährige die Sperre vor Gericht angefochten und Recht bekommen – die nächste Instanz gab nun allerdings der Liga recht. Darum setzt Brady das erste Saisonviertel aus. Verhaut Ersatzmann Jimmy Garoppolo den Saisonstart aber nicht komplett, hat das Team aus Boston dennoch gute Chancen, Ende Saison ganz vorne dabei zu sein.

4. Wer sind denn die anderen Favoriten?

Neben den Patriots sollten wir mit Seattle und Arizona zwei Teams aus dem Westen auf dem Zettel haben. Ebenfalls heisse Tipps: die Green Bay Packers und Vorjahresfinalist Carolina. Die Cincinnati Bengals wären für den grossen Wurf in den Playoffs fällig.

5. Was war da letzte Woche mit dem Nationalhymnen-Streit genau los?

Colin Kaepernick, Quarterback der San Francisco 49ers, sorgt dieser Tage für Aufregung, weil er sich geweigert hat, sich in den Vorbereitungsspielen für die amerikanische Nationalhymne zu erheben. Kaepernick protestiert damit gegen Rassismus und Polizeigewalt. Das sorgt für Ärger: Fans protestieren, manche fordern seine Entlassung, Präsidentschaftskandidat Donald Trump rät dem 28-Jährigen in bekannt einfühlsamer Art, sich doch «ein anderes Land zu suchen».

6. Ist denn niemand auf Kaepernicks Seite?

Doch. Sogar US-Präsident Obama hat sich zu Kaepernicks Protest zuletzt geäussert: «Er übt sein verfassungsmässiges Recht aus, sich frei zu äussern. Ihm liegen reale und legitime Fragen am Herzen, über die gesprochen werden muss.» Tatsächlich scheint eine einigermassen differenzierte Diskussion in Gang zu kommen. Mehrere NFL-Spieler haben sich in den letzten Tagen mit Kaepernick solidarisiert, ebenso US-Fussballnationalspielerin Megan Rapinoe. Ausserdem ist Kaepernicks Trikot seit letzter Woche das am zweitmeistverkaufte in der NFL. Mit seinen Leistungen hat das nichts zu tun: Auf dem Feld kämpft der Quarterback nämlich weiter um seinen Stammplatz.

7. Kann ich als Schweizer ohne Lieblingsteam auch mit jemandem mitfiebern?

Können Sie. Schliesslich ist Olivier Vernon, Defensive End bei den New York Giants, Sohn einer Schweizerin. Vernon unterschrieb vor dieser Saison für einen 85-Millionen-Vertrag über 5 Jahre – 52 Millionen davon sind garantiert. Das mag aus neutraler Sicht ein etwas gar heftiger Zahltag für einen relativ unerfahrenen Spieler sein, zeigt aber, wie viel man sich in New York von Vernon erhofft.

8. Wenn Vernon einen der grossen Deals des Sommers abgeschlossen hat – welchen Transfer muss ich sonst noch im Auge haben?

Nach der schweren Knieverletzung von Quarterback Teddy Bridgewater hat sich Minnesota mit Sam Bradford aus Philadelphia teuren Ersatz geholt. Kann Bradford die aufstrebenden Vikings auf Kurs halten, dürfte er seinen Ruf als ewiges Talent endlich abstreifen. Spektakel dürfte Ezekiel Elliott (Dallas) bieten: Der Running Back hat gute Chancen, zum Rookie of the Year gewählt zu werden.

9. Was ist sonst noch neu?

Los Angeles! Die Rams sind von St. Louis zurück nach Südkalifornien gezogen. Die Westküsten-Metropole LA hat nach über 20 Jahren endlich wieder ein NFL-Team.

10. Wo kann ich die Spiele sehen?

Die deutschen TV-Sender Sat.1 und ProSiebenMaxx zeigen bis zu zwei Spiele täglich live. Ausserdem überträgt der Streaming-Service DAZN die NFL-Konferenz «Red Zone» und ausgewählte Einzelspiele.