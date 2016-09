Unterm Strich :  Auf gut Deutsch: Bullshit

Folgende Story (dt. Geschichte) könnte sich in jedem durchschnittlichen Schweizer Head Office (dt. Hauptsitz) abspielen:

Der Key Account Manager (dt. Verkäufer) hat zwei Quarter (dt. Vierteljahre) hintereinander underperformt (dt. blieb hinter den Erwartungen zurück). Deshalb droht ihm vom Supervisor (dt. Chef) das Outplacement (dt. Kündigung). Am Meeting (dt. Sitzung) mit Human Resources (dt. Personalabteilung) argumentiert er, seine Incentives (dt. Anreize) seien falsch gesetzt, die Work-Life-Balance (dt. Einklang von Arbeit und Privatleben) sei out of control (dt. im Eimer) und sein Gesuch nach einem Sabbatical (dt. Auszeit) schon lange deponiert.

Nach dem Call (dt. Anruf) bei einem externen Consultant (dt. Berater) kommt das Advisory Board (dt. Beratungsgremium) zum Schluss, der Mitarbeiter werde auch in Zukunft die Benchmark (dt. Leistungsziel) kaum erreichen. Daher sei ihm asap (dt. so schnell wie möglich) zu kündigen. Die Workforce (dt. Belegschaft) werde am Townhall Meeting (dt. Betriebsversammlung) informiert.

Wenn Sie, liebe Leser, diesen Text ohne die Übersetzungen in Klammern verstehen, darf man gratulieren: Sie sind fit für den modernen Büroalltag. Längst haben in den Unternehmen schönfärberische, kompetent klingende englische Phrasen die hochpräzise deutsche Sprache ersetzt.

Ein Entrinnen gibt es nicht, obwohl doch alle wissen: Auf gut Deutsch ist das Bullshit.