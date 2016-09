Editorial :  «Wie lange gilt der Volkswille – und wie viel ist er wert?»

Liebe Leserin, lieber Leser

Am Montagnachmittag startete David G.* im Cockpit seines Kampfjets vom Militärflugplatz Meiringen BE zu einem Trainingsflug. Nach nur vier Minuten zerschellte der F/A-18 an einer Felswand. SonntagsBlick-Recherchen zeigen: Zu dem Crash führte eine Verkettung unglücklicher Umstände. Auslöser war offenbar mensch­liches Versagen, nicht etwa ein technisches Problem.

Kaum hatte die Öffentlichkeit von dem Absturz erfahren, wurde er zum Politikum. Bürgerliche Kampfjet-Befürworter forderten schnellen Ersatz der F/A-18-Flotte. Zwar sagten 53 Prozent der Stimmbürger 2014 Nein zum Gripen. Aber wie lange gilt der Volkswille – und wie viel ist er wert?

Bei der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative stellt sich dieselbe Frage. Am 9. Februar 2014 stimmte das Volk für eineBegrenzung der Zuwanderung. Am Freitag dieser Woche, zweieinhalb Jahre später, präsentierte die Staatspolitische Kommission des Nationalrats ihren Gesetzesentwurf. Vom Volkswillen ist darin wenig zu spüren. Die Vorlage ist ein lauer Kompromiss, will weder Ärger mit der EU noch mit der Wirtschaft. Nicht nur die SVP fordert: Es braucht eine neue Abstimmung.

Die Politik gleicht zunehmend einem Katz-und-Maus-Spiel: Das Volk stimmt ab, doch wenn der politischen Elite das Ergebnis nicht passt, wird über die Umsetzung gestritten – bis das Volk erneut abstimmen muss, auf dass es dieses Mal besser entscheide. Dabei heisst Demo­kratie doch: den Entscheid des Volkes zu respektieren, auch wenn er unangenehm ist, auch wenn das Volk nicht immer recht hat.

Den Willen des Volkes geringzuschätzen, lähmt die Demokratie, macht sie unglaubwürdig. Wer sich von der Politik nicht ernst genommen fühlt, ist immer weniger bereit, einen konstruktiven Beitrag zu leisten – und damit offen für die Parolen von Populisten.

Katia Murmann