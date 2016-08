Editorial :  «Was ist gut, was ist böse?»

Liebe Leserin, lieber Leser

Was ist gut, was ist böse?

Beim Eidgenössischen kämpfen heute die Bösen im Sägemehl. Die ganze Schweiz fiebert mit, wenn in Estavayer der neue König gekürt wird, der Böseste der Bösen. Aber wirklich böse ist er natürlich nicht. Der Schwingerkönig ist ein Vorbild, ein moderner Held. Er und seine Kollegen stehen für Schweizer Werte und Traditionen.

Was ist gut, was ist böse?

Mit den anderen, den wirklich Bösen, rechnet man auch in Estavayer. Verteidigungsminister Guy Parmelin sagt im Interview mit SonntagsBlick: «Am Eingang stehen massive Fahrzeugsperren, damit ein Attentäter nicht auf das Gelände rasen kann wie in Nizza.»

Das Böse in Form des Terrors ist in unseren Köpfen allgegenwärtig. Dank der diskreten Arbeit unserer Sicherheitsbehörden war es auf dem Festgelände in Estavayer aber ganz weit weg.

Was ist gut, was ist böse?

In Genf, etwa 100 Kilometer von Estavayer entfernt, verhandelten am Freitag die Aussenminister Russlands und der USA über die Zukunft eines Landes, in dem niemand mehr weiss, wer gut ist und wer böse. Im syrischen Bürgerkrieg starben bisher über 400'000 Menschen. Zwölf Millionen sind auf der Flucht. Wir möchten in dieser Ausgabe auch von den Menschen reden, die sonst kaum Beachtung finden.

Es sind Menschen wie der kleine Omran, dessen Bild uns vor zehn Tagen erschüttert hat – das die meisten, wenn wir ehrlich sind, wohl schon wieder verdrängt haben. Wenn man für das, was man sieht, keine Worte hat, weil Entrüstung offenbar nichts nützt, ist es viel einfacher wegzuschauen.

Mein siebenjähriger Sohn fragte mich neulich: «Können die Menschen in Syrien nicht einfach in ein Flugzeug steigen und wegfliegen?» Nein, das können sie nicht. Deshalb haben wir die Verantwortung hinzuschauen. Wir dürfen die Menschen dieses Krieges nicht vergessen!

Denn sie erleben das Böse jeden Tag, jede Stunde, jede Minute.

PS: Diskutieren Sie unsere Geschichten mit uns auf Twitter unter dem Hashtag #SonntagsBlick

Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen

Katia Murmann