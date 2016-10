Editorial :  «Der Milliardär will anpacken»

Liebe Leserin, lieber Leser

Samih Sawiris denkt gern gross. Als ich den ägyptischen Investor letzte Woche mit meinem Kollegen Moritz Kaufmann in Zürich traf, berichtete er von seinen Megaprojekten. Von der Stadt El Gouna, die er am Roten Meer fast aus dem Nichts baute; heute leben dort mehr als 20'000 Menschen.

Von seinem Reichen-Resort in Andermatt; bisher hat er dafür eine halbe Milliarde Franken investiert. Am meisten aber, das wurde im Gespräch deutlich, liegt Sawiris das Projekt Haram City am Herzen; in der Nähe der ägyptischen Hauptstadt Kairo liess er eine Stadt errichten, in der über 100'000 Menschen mit kleinem Einkommen leben sollen.

Der Termin mit Sawiris dauerte eine Stunde, dann kündigte sich sein nächster an. Für ein besonders wichtiges Thema, sagten wir ihm beim Abschied, habe die Zeit gefehlt: die Flüchtlingskrise. Sawiris bat uns zu bleiben.

Dass Millionen Menschen derzeit auf der Flucht sind, treibt den Milliardär um. Harsch kritisiert er den Westen. Weil die Europäer das Problem seiner Meinung nach zunächst nicht wahrnehmen wollten. Und jetzt, da jährlich Hunderttausende um Zuflucht bitten, zwar viel Geld ausgeben, um der Krise Herr zu werden – aber zu wenig dafür tun, die Ursachen der Flucht zu bekämpfen.

Sawiris will nicht länger zuschauen. Er appelliert an die Politik, andere Wege im Umgang mit dieser Krise zu finden. Er will aber auch selbst mit anpacken: Städte für die Flüchtlinge bauen, in ihrem Kultur- und Sprachraum. Ihnen dort eine Perspektive bieten.

Bislang ist das nicht mehr als eine Vision. Doch Sawiris hat gezeigt, dass er Visionen umsetzen kann. Kritik ist ihm sicher, so wie bei all seinen Vorhaben.

Noch immer hat er die Skeptiker eines Besseren belehrt. Deshalb hat auch sein Plan für die Ärmsten eine Chance verdient.

Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen

Katia Murmann